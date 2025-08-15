SSP Puebla entrega viveres a familias de escasos recursos

Entrega de viveres a familias de escasos recursos

Como parte del labor para el fortalecimiento de la paz y proximidad social, la Secretaría de Seguridad Pública llevó a cabo jornadas solidarias para la entrega de víveres en apoyo directo a familias de escasos recursos.

Elementos de la Policia Estatal y de la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres (UDAIM) entregaron alimentos no pedecederos, articulos de higiene personal y ropa en los municipios de Amixtlán, Santiago Miahuatlán y Tlaola.

Durante la entrega, las autoridades realizaron acciones preventivas, atendiendo causas que generan violencia y reiteraron que las corporaciones de seguridad están al servicio de los ciudadanos.