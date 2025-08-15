Turismo de Tamaulipas prepara “La Ruta del Bernal” en González

La Ruta del Bernal

El secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, expresó que como parte de la estrategia para crear nuevos productos turísticos en la entidad, se prepara la Ruta del Bernal en González.

Este municipio brinda a los visitantes grandes vistas desde el Cerro del Bernal, campos de girasoles, gastronomía, la presa Ramiro Caballero, el río Guayalejo y el Magiscatzin.

“El gobernador Américo Villarreal Anaya trabaja en potencializar el turismo, con la gran riqueza natural que tenemos en la entidad, las tradiciones y todos los destinos turísticos contribuyendo a posicionar a México y Tamaulipas”, mencionó.

“Por esto, se realizan levantamiento de coordenadas, visualizando necesidades de señalética, entre otras acciones más, que forman parte del desarrollo de la Ruta del Bernal”, indicó.

“Con estas estrategias el municipio tendrá mayor proyección, en beneficio de la población y del desarrollo local y regional, de Tamaulipas”, expuso Hernández Rodríguez.

Asimismo, “se reforzará el registro de prestadores de servicios turísticos en el Registro Nacional de Turismo (RNT), además de impulsar la capacitación de los mismos”, finalizó.