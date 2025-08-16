Aeronave se accidenta durante maniobra de aterrizaje en el Aeropuerto de Cuernavaca

Imágenes del accidente en Cuernavaca (@XEMedica/X)

El Aeropuerto Internacional de Cuernavaca informó que la tarde de este sábado, una aeronave Cessna 150, matrícula XB-JNK, perteneciente al Centro de Adiestramiento Aeronáutico Profesional, sufrió un accidente durante un vuelo de adiestramiento cuando aterrizaba sobre la pista 21.

En el accidente no se registraron muertos, no obstante los tripulantes presentaron quemaduras de primer y segundo grado, fueron trasladados a un hospital cercano.

Personal del aeropuerto se encuentra brindando servicios de emergencia conforme a los protocolos establecidos.

El Grupo Aeroportuario Marina coadyuvará en las investigaciones que se deriven del incidente conforme a sus atribuciones legales.-