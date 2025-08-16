Américo Villarreal reconoce fortaleza del Sindicato Petrolero en su 90 aniversario

Sindicato Petrolero en su 90 aniversario

“Tamaulipas es cuna de la industria petrolera de México y referente energético nacional”, así lo aseguró Américo Villarreal al conmemorar el 90 aniversario del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

Desde el Centro de Convenciones de Ciudad Madero, junto con el secretario del Trabajo, Marath Bolaños López, representante de la presidenta Claudia Sheinbaum y el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, Villarreal Anaya recordó que él también fue “petrolero”.

“Cinco años fui petrolero en formación de medicina de especialidad, de medicina interna en el Hospital de Concentración Nacional de Pemex y es un placer poder estar compartiendo este evento con ustedes”, expresó.

Asimismo, reconoció la fortaleza del sindicato, la legitimidad de su democracia interna y su voluntad para apoyar el plan estratégico del Gobierno Federal defendiendo y apoyando la productividad y viabilidad de la empresa.

Por su parte, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños López, expresó una felicitación al STPRM a nombre de la presidenta y reconoció su avance de la mano de los objetivos que se han establecido en la actual administración.

“Su trabajo ha sido fundamental para poder tener una empresa de primer mundo que ha sido la palanca de desarrollo nacional durante décadas”, indicó.

En su intervención, Víctor Rodríguez Padilla, director general de Petróleos Mexicanos, hizo una remembranza histórica y recordó que el 15 de agosto de 1935 mujeres y hombres se organizaron para exigir que el trabajo de los petroleros fuera reconocido y valorado en igualdad de condiciones.

“Hoy, en los últimos años, la industria petrolera ha vivido transformaciones profundas, avances tecnológicos, exigencias ambientales, competencia y retos financieros; a pesar de ello, el sindicato ha mantenido su compromiso original: defender los derechos de los agremiados y, al mismo tiempo, contribuir a que Pemex cumpla su papel como motor del desarrollo nacional”, destacó.