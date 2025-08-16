México y EU acuerdan estrategia contra gusano barrenador; Sinaloa garantiza certidumbre a ganaderos

Bello Esquivel, secretario de Agricultura de Sinaloa

El plan binacional en contra del gusano barrenador, firmado entre autoridades de México y Estados Unidos, “representa un paso en firme muy importante para la ganadería país y de gran significado para Sinaloa, al brindar mayor certidumbre al sector agropecuario y el fortalecimiento del precio del ganado”, celebró el Secretario de Agricultura y Ganadería estatal, Ismael Bello Esquivel.

Indicó que cuando se detectó esta plaga en Chiapas en noviembre del año pasado, Sinaloa redobló seguridad especialmente en las fronteras estatales, con el propósito de prevenir cualquier situación, esto ha arrojado excelentes resultados con el equipo multidisciplinario y especializado que se tiene en coordinación con SADER y SENASICA.

Bello Esquivel expone que se sienta un precedente de colaboración que beneficiará a ambos países, ya que el documento establece medidas clave como la regionalización, monitoreo con trampas y movilización de ganado bajo certificación, criterios que permitirán la reanudación de la exportación de ganado.

Ambos países celebraron la firma del acuerdo que formaliza las aportaciones estadounidenses para habilitar la nueva planta en Metapa de Domínguez, Chiapas, la cual producirá hasta 100 millones de moscas estériles a la semana para intensificar la campaña de control y erradicación del GBG. El Senasica inició las obras de habilitación de la planta el pasado 4 de julio, y se espera que esté en plena operación en el primer semestre de 2026.