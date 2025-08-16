Puebla entrega 431 reconocimientos a prestadores y policías de servicios turísticos

Entrega de reconocimientos

La Secretaría de Desarrollo Turístico de Puebla hizo entrega de un total de 431 reconocimientos a prestadores de servicios turísticos como parte de la Primera Caravana de Profesionalización, iniciativa que fortalece la calidad y competitividad del sector.

La titular de esta dependencia, Carla López-Malo, indicó que estos reconocimientos honran a las personas que con su dedicación, consolidan una de “las cadenas de valor turístico más sólidas del país” presidentes, secretarios y directores de turismo, así como a la Policía Turística.

Puntualizó que gracias a este trabajo conjunto, la entidad ocupa uno de los primeros lugares como destino más visitado de México y reiteró que, “con acciones como esta, pronto se alcanzarán los primeros lugares”.

Asimismo, resaltó que las capacitaciones incluyeron temas de atención y calidad, atención incluyente, patrimonio, cultura y Pueblos Mágicos, al tiempo que reconoció a Cholula como el más visitado del estado, lo que fortalece la preparación para recibir turistas y mejora su experiencia.

Por su parte, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle expuso que la caravana ha permitido estrechar lazos, compartir experiencias y fortalecer de manera conjunta la oferta turística.

“Estos reconocimientos simbolizan colaboración, reflejan lo que se ha construido y marcan el inicio de un trabajo que se incrementará”, destacó.

Fue así como prestadores de servicios de San Nicolás de los Ranchos, San Andrés Calpan, San Andrés Cholula y elementos de la Policía Turística recibieron sus reconocimientos.