Sinaloa alista programa “Ponte al corriente”, diseñado para apoyar a contribuyentes con adeudos vehiculares

Adeudos vehiculares (Crisanta Espinosa Aguilar)

El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES) informó sobre el próximo programa de descuentos “Ponte al corriente”, el cuál está diseñado para apoyar a contribuyentes con adeudos vehiculares.

Estará vigente del 18 de agosto al 19 de septiembre y está dirigido a propietarios de vehículos modelo 2015 y anteriores que presenten adeudos por concepto de calcomanía y/o canje de placas, con montos que oscilen entre $10,000.00 y $40,000.00 pesos. Gracias a esta iniciativa, los contribuyentes podrán ponerse al corriente con un pago único de $6,000.00 pesos, quedando al día con su situación fiscal de manera accesible y sin cargos adicionales.

Los interesados podrán realizar el trámite en todas las oficinas de recaudación del estado, módulos y colecturías autorizadas y en línea a través del portal https://ciudadano.sinaloa.gob.mx