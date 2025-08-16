Sinaloa alista programa “Ponte al corriente”, diseñado para apoyar a contribuyentes con adeudos vehiculares

El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES) informó sobre el próximo programa de descuentos “Ponte al corriente”, el cuál está diseñado para apoyar a contribuyentes con adeudos vehiculares.
Estará vigente del 18 de agosto al 19 de septiembre y está dirigido a propietarios de vehículos modelo 2015 y anteriores que presenten adeudos por concepto de calcomanía y/o canje de placas, con montos que oscilen entre $10,000.00 y $40,000.00 pesos. Gracias a esta iniciativa, los contribuyentes podrán ponerse al corriente con un pago único de $6,000.00 pesos, quedando al día con su situación fiscal de manera accesible y sin cargos adicionales.
Los interesados podrán realizar el trámite en todas las oficinas de recaudación del estado, módulos y colecturías autorizadas y en línea a través del portal https://ciudadano.sinaloa.gob.mx