Anuncia gobernadora nueva etapa de paz y seguridad para Cuautla

Morelos

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, encabezó la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en el municipio de Cuautla, capital histórica de Morelos, donde racalcó el compromiso de su administración de trabajar en unidad con autoridades federales, estatales y municipales para garantizar la tranquilidad de los morelenses.

La titular del ejecutivo estatal anunció que, el mando policial municipal ya se encuentra plenamente integrado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) luego de queel actual titular de Seguridad en Cuautla acreditaralos exámenes de control y confianza, requisito indispensable para consolidar la coordinación; “Hoy iniciamos una nueva etapa en Cuautla. Contamos con un mando certificado que nos permite trabajar de manera conjunta con las fuerzas federales, la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia, cerrando el círculo virtuoso que requiere la seguridad pública, acompañada de desarrollo y bienestar”, recalcó.

González Saravia enfatizó que no dará la espalda a los municipios con mayores retos en materia de seguridad y les aseguró: “Estamos aquí para ayudar, proteger y acompañar al pueblo de Cuautla. La ciudadanía no está sola”.

Durante el diálogo, la mandataria anunció la instalación de una oficina del Poder Ejecutivo en el centro de la ciudad, una subsede del Sistema DIF estatal, así como la implementación de los Senderos de Seguridad y Bienestar cada fin de semana, con el propósito de garantizar presencia institucional constante.

