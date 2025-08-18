Estados

“No vamos contra ningún género, sino contra la perversión de cualquiera de ellos. No se trata de callar voces. Se trata de proteger valores”, destacó el Gobernador Mauricio Kuri

En Querétaro entra en vigor prohibición de música que haga apología del delito

Querétaro — “He decretado que en nuestro estado no se va a permitir que en eventos públicos, llámese plazas, auditorios, estadios, centros de espectáculos, ferias y cualquier otro lugar de acceso público, se interprete o reproduzca música que glorifique la violencia, que haga apología del delito o que promueva la cultura del crimen”, subrayó el gobernador Mauricio Kuri, al insistir que en la entidad se defenderá la paz y el bien común.

A través de un video publicado en redes sociales, el mandatario estatal resaltó que Querétaro no es una isla y que no se encuentra exenta a los problemas que lastiman al país, sin embargo, refirió que jamás se estará de brazos cruzados en la defensa de la vida y la familia, por lo que subrayó que en la entidad se valora la decencia y se aprecia la vida.

En la misma línea, Mauricio Kuri señaló que la música es una forma de expresión cultural y artística, pero indicó que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) apuntó que hay límites cuando esas expresiones normalizan la violencia, degradan la moral pública o incitan al delito.

“No vamos contra ningún género, sino contra la perversión de cualquiera de ellos. No se trata de callar voces. Se trata de proteger valores. De cuidar a nuestras niñas, niños y jóvenes, a nuestra sociedad, de mensajes que deforman, que seducen con falsas glorias a través del miedo, el odio, la riqueza o el poder que viene del crimen”, indicó.

El mandatario de Querétaro subrayó que Querétaro es tierra de paz, trabajo y respeto y que así debe seguir, por lo que exhortó a los alcaldes de los 18 municipios a que mediante sus reglamentos y leyes municipales, tomen las medidas necesarias para que este decreto no solo sea vigente, sino eficaz en todo el estado, y que se extienda a establecimientos mercantiles como son los centros de entretenimiento privados, donde también es necesario evitar la normalización de mensajes que promuevan la violencia o el delito.

“No vamos a permitir que se siembre la semilla de la violencia en el corazón de nuestra gente. No lo vamos a permitir en nuestras plazas, en nuestras ferias, en nuestros auditorios o en los lugares de esparcimiento. No con el aval de este gobierno”, indicó.

