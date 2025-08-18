En Querétaro entra en vigor prohibición de música que haga apología del delito

Narcocorridos quedan prohibidos en Querétaro (Archivo)

Querétaro — “He decretado que en nuestro estado no se va a permitir que en eventos públicos, llámese plazas, auditorios, estadios, centros de espectáculos, ferias y cualquier otro lugar de acceso público, se interprete o reproduzca música que glorifique la violencia, que haga apología del delito o que promueva la cultura del crimen”, subrayó el gobernador Mauricio Kuri, al insistir que en la entidad se defenderá la paz y el bien común.

A través de un video publicado en redes sociales, el mandatario estatal resaltó que Querétaro no es una isla y que no se encuentra exenta a los problemas que lastiman al país, sin embargo, refirió que jamás se estará de brazos cruzados en la defensa de la vida y la familia, por lo que subrayó que en la entidad se valora la decencia y se aprecia la vida.

En la misma línea, Mauricio Kuri señaló que la música es una forma de expresión cultural y artística, pero indicó que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) apuntó que hay límites cuando esas expresiones normalizan la violencia, degradan la moral pública o incitan al delito.

“No vamos contra ningún género, sino contra la perversión de cualquiera de ellos. No se trata de callar voces. Se trata de proteger valores. De cuidar a nuestras niñas, niños y jóvenes, a nuestra sociedad, de mensajes que deforman, que seducen con falsas glorias a través del miedo, el odio, la riqueza o el poder que viene del crimen”, indicó.

El mandatario de Querétaro subrayó que Querétaro es tierra de paz, trabajo y respeto y que así debe seguir, por lo que exhortó a los alcaldes de los 18 municipios a que mediante sus reglamentos y leyes municipales, tomen las medidas necesarias para que este decreto no solo sea vigente, sino eficaz en todo el estado, y que se extienda a establecimientos mercantiles como son los centros de entretenimiento privados, donde también es necesario evitar la normalización de mensajes que promuevan la violencia o el delito.

“No vamos a permitir que se siembre la semilla de la violencia en el corazón de nuestra gente. No lo vamos a permitir en nuestras plazas, en nuestras ferias, en nuestros auditorios o en los lugares de esparcimiento. No con el aval de este gobierno”, indicó.

La Crónica de Hoy/2025