Quintana Roo es el primer estado del país en certificar a servidores públicos y avanzar en el combate a la corrupción: Mara Lezama

Al entregar reconocimientos a servidoras y servidores públicos que se certificaron en materia de investigación de faltas administrativas, la gobernadora Mara Lezama Espinosa expresó que no se trata solo de un papel más para dejar en algún cajón, sino que demuestra con hechos que el servicio público se honra preparándose, capacitándose y sirviendo con honestidad, escuchando al pueblo.

“Hoy estamos construyendo un gobierno que no miente, que no roba y que no traiciona al pueblo. Y lo hacemos con servidoras y servidores públicos que se forman, que se certifican y que ponen siempre por delante el bienestar de Quintana Roo”, explicó la titular del Ejecutivo.

Aseveró que durante mucho tiempo la corrupción dañó a nuestro estado, nos quitó recursos que debieron llegar a hospitales, escuelas y comunidades, nos robó la confianza y oportunidades. Por ello, añadió, hoy celebramos que estamos construyendo un nuevo camino, donde la corrupción no tiene ni tendrá cabida. Combatirla es una obligación legal, sí, pero también es una decisión ética y moral, porque servir al pueblo significa hacerlo con transparencia, honradez y amor por nuestra tierra.

Durante el evento, Mara Lezama afirmó que Quintana Roo es el primer estado del país en implementar esta certificación “y con orgullo podemos decir que hemos compartido esfuerzos con otros estados, como Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Aguascalientes, Jalisco, San Luis Potosí, Baja California Sur y la Ciudad de México”.

Mara Lezama destacó la presencia de presidentas y presidentes municipales, porque en Quintana Roo no se trabaja solas ni solos, sino de la mano, codo con codo, entre los tres órdenes de gobierno, con el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien marca la pauta en la cruzada permanente contra la corrupción y las malas prácticas.

El evento “Reconocimiento a la Profesionalización Pública en Materia Administrativa”, tuvo como objetivo reafirmar el compromiso que tiene el Gobierno del Estado para transformar el servicio público y coordinar esfuerzos con el Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, para desarrollar políticas públicas que abonen a la transparencia, la rendición de cuentas, el fortalecimiento de la cultura de la integridad y la lucha contra la corrupción.

La directora general del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), María Guillermina Alvarado Moreno, felicitó a Mara Lezama por ser la gobernadora mejor evaluada del país y estar pendiente de cada uno de las y los ciudadanos.

Explicó que tener un certificado de competencia laboral requiere de un proceso de evaluación muy pesado, que garantiza que están preparados, y Quintana Roo es pionero y ejemplo en el país. “Cuando los funcionarios se certifican, se fortalece la estructura de gobierno”, afirmó.

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado, Reyna Arceo Rosado, destacó que Quintana Roo es hoy un referente nacional porque aquí se tuvo la visión, con base en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, de un estándar de competencia que fortalece la capacidad de las instituciones para investigar y sancionar con rigor y justicia.

Reconoció al Comité de Participación Ciudadana (CPC), por impulsar con firmeza este proceso de certificación, y a la directora de CONOCER, Maestra Guillermina Alvarado por su acompañamiento y apoyo para que este logro sea una realidad.

En este evento se reconoció a 123 personas servidoras públicas de diferentes instancias quienes también recibieron sus certificados emitidos por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

La secretaria Reyna Arceo Rosado dio a conocer que hoy los 11 municipios ya tienen servidoras públicas certificadas para investigar y sancionar con justicia. Además, el Poder Judicial es la que tuvo más personas certificadas.

Al respecto, la gobernadora Mara Lezama las felicitó de corazón porque no es sencillo estudiar, certificarse y dar este paso. “Estoy segura que lo hicieron porque creen en su trabajo y porque saben que servir al pueblo es un honor y un acto de amor”, enfatizó.

Asistieron a esta entrega de reconocimientos y certificaciones la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández, quien dio la bienvenida; la directora general del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), María Guillermina Alvarado Moreno; el magistrado Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia; el diputado Jorge Sanén Cervantes, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado; Alejandra Rodríguez Campirán, presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, y Miguel Zogby Cheluja Martínez, Auditor Superior del Estado.