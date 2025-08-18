Sinaloa recibirá 560 viviendas Infonavit terminadas este 2025

Casas Infonavit (Infonavit)

Sinaloa se ubicará como el tercer estado del país con más viviendas por entregar este año, informó Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), durante la mañanera en Palacio Nacional

De las 4 mil 387 viviendas que Infonavit concluirá a nivel nacional en diciembre de 2025, 560 se construirán en Sinaloa. Actualmente, la entidad cuenta con 5 mil 822 proyectos iniciados, dentro del plan nacional de 250 mil viviendas a entregar en 2026.

En una reunión reciente del gobernador Rubén Rocha Moya con la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Edna Elena Vega Rangel, y Rodrigo Chávez Contreras, de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), se detalló que el programa federal de Vivienda para el Bienestar plantea una meta sexenal de 36 mil 718 viviendas para Sinaloa. Esta cifra incluye 17 mil 500 unidades de Infonavit, 15 mil de CONAVI y las que se sumen de FOVISSSTE.

Durante la conferencia de prensa, también se confirmó que la meta nacional de FOVISSSTE para el periodo 2025-2030 es de 100 mil viviendas, de las cuales 4 mil 218 se construirán en Sinaloa, contribuyendo al programa federal de Vivienda para el Bienestar.

El programa no solo beneficiará a miles de familias con viviendas dignas, sino que también generará un importante número de empleos directos e indirectos en la entidad.

Asimismo, se informó que se avanza rápidamente en la validación del suelo requerido para la construcción de las unidades proyectadas.