Zoológico de Veracruz investiga Robo de un cocodrilo y una boa

Cocodrilo del zoológico de Veracruz (xeunoticias.mx)

El robo de un cocodrilo de pantano y una boa en el Zoológico y Botánico, Miguel Ángel de Quevedo, mantiene en alerta a la ciudad de Veracruz, luego de que se confirmara que ambos ejemplares desaparecieron desde el pasado 1 de julio y, hasta ahora, no se tiene rastro de ellos ni de los responsables.

En un comunicado, el zoológico explicó que se trataba de un ejemplar de Crocodylus Moreletii, de unos 90 centímetros de largo y 10 kilos de peso, conocido entre los visitantes como Miguelito, además de una boa de gran tamaño que era muy popular entre los asistentes. Ambos animales eran usados en actividades de educación ambiental y estaban acostumbrados al contacto humano.

La desaparición fue descubierta por un velador, alrededor de las 7 de la mañana, durante su recorrido de rutina. Fue entonces cuando notó que la malla de protección estaba cortada y que los animales ya no se encontraban en el área, en un inicio se pensó que habían escapado, pero más tarde se confirmó que se trató de un robo.

Aunque los hechos ocurrieron en julio, la denuncia formal se presentó hasta el 15 de agosto ante la Fiscalía General del Estado (FGE), el fiscal Martín Miguel Ángel Palacios Mendoza fue quien tomó conocimiento del caso.

De acuerdo con el ayuntamiento de Veracruz, desde el día del robo se levantó un acta circunstanciada, y posteriormente el Órgano de Control Interno inició un expediente de investigación. Sin embargo, la información se mantuvo reservada hasta hace unas semanas, con el argumento de que darla a conocer podría ayudar a dar con los responsables.

Tras la denuncia, personal del zoológico y del ayuntamiento realizaron búsquedas en canales y drenajes cercanos, aunque hasta ahora sin éxito. Los encargados del recinto confirmaron que todo el proceso legal lo lleva el área jurídica, por lo que no se han dado más detalles públicos.

El Parque Zoológico y Botánico Miguel Ángel de Quevedo alberga actualmente más de 278 animales, entre los que se encuentran tigres, monos, venados, tucanes y guacamayas.

En el caso de los cocodrilos, cuenta con más de una docena de ejemplares, muchos de ellos resguardados por Protección Civil y Bomberos de Veracruz.