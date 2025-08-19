Gobernador Rocha pone en marcha las Rutas de la Salud para abastecer Centros de Salud en Sinaloa

A través de un enlace con la Mañanera del Pueblo encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Rubén Rocha Moya dio el banderazo de salida al programa Rutas de la Salud, que durante cinco días del 19 al 23 de agosto distribuirá medicamentos a los 209 Centros de Salud de primer nivel incorporados al Programa IMSS Bienestar en Sinaloa.

En su intervención, Rocha Moya agradeció a la presidenta por impulsar esta estrategia nacional que busca garantizar el acceso a medicinas en comunidades que carecen de seguridad social. “Vamos a cubrir 209 Centros de Salud y se distribuirán 234 mil medicamentos, más del 80 por ciento del stock requerido para atender a todos los pueblos. Presidenta, reciba nuestra gratitud, la gratitud de los sinaloenses por esta obra humana de su parte”, señaló el mandatario estatal.

La producción de kits con 99 claves de medicamentos antibióticos, analgésicos, suplementos vitamínicos, insulinas, antipiréticos, antiparasitarios, anestésicos, entre otros inició el 12 de agosto y contempla la entrega de 233,202 piezas, con una inversión superior a 4.5 millones de pesos.

El programa se implementará de manera mensual para mantener el abasto en las farmacias de las unidades médicas de primer nivel. Las autoridades hicieron un llamado a la población sin derechohabiencia a acercarse a los Centros de Salud IMSS Bienestar y aprovechar este servicio.

La presidenta Sheinbaum, acompañada por el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, encabezó simultáneamente la puesta en marcha del programa en 23 estados del país. En Sinaloa, el punto de partida fue el Centro Logístico de Servicios de la Salud, ubicado en El Diez, sobre la carretera Culiacán-Eldorado.

Rocha Moya reconoció el trabajo coordinado del secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo; del coordinador del IMSS Bienestar en el estado, Julio Quintero; y de todo el personal médico y operativo involucrado. “Estarán muy prestos para que, de aquí al sábado, se entreguen todos los medicamentos”, subrayó.

El Gobierno de Sinaloa y la Federación buscan fortalecer la cobertura médica y asegurar que los insumos lleguen oportunamente a quienes más lo necesitan, reforzando el compromiso de llevar salud y bienestar a cada rincón del estado.