Puebla alienta a la población a acudir al médico ante síntomas del dengue

Dengue

Con el propósito de proteger la salud de los pobladores, el gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Salud, pide a los habitantes de zonas endémicas, a acudir de manera inmediata al doctor si presentan síntomas del dengue.

De acuerdo con el último reporte, hasta el 18 de agosto se han registrado 172 casos confirmados de dengue, de los cuales 72 corresponden a hombres y 100 a mujeres.

Ante esta situación, el programa de vectores realiza de manera continua acciones preventivas y de control, las cuales se implementan con base en el riesgo entomológico y epidemiológico determinado por los casos probables y confirmados notificados en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).

“Acudir a las unidades médicas es fundamental no sólo para recibir atención profesional y adecuada, sino también para que los casos sean reportados al SINAVE, lo que permite al personal de Vectores intervenir de manera inmediata en el control de mosquitos y contribuir a la protección de toda la comunidad”, expresó Salud de Puebla.