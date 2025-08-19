Rocha Moya da banderazo a Rutas de la Salud para abastecer Centros de Salud

Rutas de la Salud en Sinaloa

A través de un enlace con la conferencia del Palacio Nacional, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya dio el banderazo de arranque de las Rutas de la Salud, que durante los siguientes cinco días abastecerán diversos medicamentos a los 209 Centros de Salud que fueron incorporadas al Programa IMSS Bienestar.

“Vamos a cubrir 209 Centros de Salud y se distribuirán 234 mil medicamentos, antibióticos, analgésicos, etcétera, más del 80 por ciento del stock que se requiere para que haya salud en todos los pueblos. Presidenta, muchas gracias, quiero agradecerle a usted, a su extraordinario equipo de salud, al doctor Kershenobich, al doctor Svarch, a ellos y a nuestros coordinadores, el secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo; y al coordinador del IMSS Bienestar, el doctor Julio Quintero, y a todas y todos los médicos, médicas, enfermeras, enfermeros del IMSS Bienestar y a todo el personal operativo que estará muy presto para que de aquí al sábado se entreguen todos los medicamentos. Por eso, presidenta, reciba nuestra gratitud, la gratitud de los sinaloenses por esta obra humana de su parte”, expresó Rocha Moya.

El pasado 12 de agosto inició la producción de kits con claves que contemplan 99 claves de medicamentos, que suman 233 mil 202 piezas a entregar, por la cantidad de 4 millones 522 mil 144 pesos, consistentes en antibióticos, analgésicos, suplementos vitamínicos, insulinas, antipiréticos, antiparasitarios, anestésicos, entre otros.

Conforme al calendario nacional, las Rutas de la Salud arrancan el martes 19 de agosto para finalizar el sábado 23 de agosto donde se tendrán cubiertas las 209 Unidades de primer nivel dentro del estado. Esta actividad se realizará de manera mensual para garantizar el abasto de medicamentos en las farmacias de los Centros de Salud IMSS Bienestar.