Se descarrila vagón del Tren Maya en Yucatán; reportan varios lesionados

No se reportan lesionados por accidente del Tren Maya (Captura de video)

Accidente en Yucatán — Tremendo susto se llevaron los pasajeros del Tren Maya que realizaba este martes el trayecto de Mérida a Cancún, cuando el último de sus vagones se descarriló en la comunidad de Izamal, en Yucatán, sin que se reportaran lesionados.

Medios locales destacan que el percance se registró en el tramo que va de la ciudad de Mérida a Cancún, sin que hasta el momento se conozcan las causas de este accidente.

En imágenes que circulan en redes sociales se observa a personas afuera del vagón que descarriló, mientras que personal operativo del tren y elementos de la Guardia Nacional les ayudan a desalojar el convoy que se salió de las vías.

La Crónica de Hoy/2025