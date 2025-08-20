En agosto, arribaron a Mazatlán más de 13 mil turistas en cruceros

Turismo en Mazatlán

Durante agosto, Mazatlán recibió la visita de más de 13 mil visitantes internacionales, que llegaron a bordo de tres cruceros turísticos.

Este miércoles arribo el Carnival Panorama, con 4,543 pasajeros y 1,431 tripulantes a bordo, lo que representó la tercera y última embarcación en visitar el puerto durante este mes.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, precisó la proyección que los visitantes internacionales le dan a Mazatlán.

“Para Sinaloa es un honor seguir dándole la bienvenida a visitantes internacionales. Con la llegada del Carnival Panorama cerramos agosto con más de 13 mil cruceristas en Mazatlán, quienes disfrutan de nuestras playas, gastronomía y tradiciones, pero sobre todo de la calidez de nuestra gente. Cada arribo fortalece la proyección de Mazatlán como un puerto turístico de clase mundial y genera beneficios directos para la economía local.”, indicó.

Durante los primeros ocho meses del año, Mazatlán suma ya la visita de 245,353 cruceristas y 66 embarcaciones, con una derrama económica estimada superior a los 375 millones de pesos.

En enero arribaron 13 cruceros con 48,351 pasajeros; en febrero fueron ocho embarcaciones con 31,943 visitantes; en marzo se sumaron 15 cruceros con 57,579 pasajeros y en abril se recibió a 12 embarcaciones con 40,779 visitantes.

Para mayo el número de cruceros fue de 8, con 21,958 pasajeros; en junio fueron 3, con 13,768 visitantes; en julio se sumaron cuatro embarcaciones con 17,692 pasajeros y en agosto el total de arribos fue de tres cruceros con 13,283 visitantes.