Operativos en Sinaloa dan como resultado aseguramiento de áreas clandestinas de químicos

Verona Hernández en conferencia de prensa

La vocera de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, Verona Hernández Valenzuela, informó sobre el aseguramiento de armas, 8,488 cartuchos, vehículos y áreas clandestinas de concentración de químicos, además de explosivos improvisados en operativos del Grupo Interinstitucional en diferentes municipios.

En la conferencia, Hernández Valenzuela indicó que en San Ignacio, elementos del Ejército Mexicano que realizaban recorridos de reconocimiento fueron agredidos por civiles armados. Al repeler esta acción lograron reducir a uno de ellos y aseguraron seis armas largas, 91 cargadores, 7,191 cartuchos, 29 cintas eslabonadas y cuatro artefactos explosivos improvisados.

En el marco de la “Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos”, en los municipios de Culiacán y Badiraguato, el personal localizó siete áreas de concentración de materiales químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas con 11, 425 litros de diversas sustancias, así como 375 kilogramos de sosa caustica y contenedores.

En Culiacán, autoridades recuperaron cuatro vehículos, dos de ellos con reporte de robo; se trata de un Acura, color blanco y un Mazda rojo en el residencial Montecarlo, además de una motocicleta negra en la colonia Lázaro Cárdenas. Asimismo, en Montebello se aseguró un vehículo marca Nissan, línea Sentra, con reporte del día 19 agosto del año en curso.

Ademas, en Cosalá aseguraron un vehículo, tres armas largas , un arma corta, dos cargadores y 39 cartuchos.

En Elota, personal militar aseguró dos vehículos, uno con reporte de robo vigente y uno con blindaje, así como dos armas largas, 16 cargadores, 1,231 cartuchos de diferentes calibres, tres cascos antifragmento, un chaleco antibalas con dos placas balísticas , una radio, cuatro teléfonos celulares, tres cintas eslabonadas y 640 eslabones.