Quintana Roo fortalece perfil financiero con mejora en calificación crediticia a A+.MX de la agencia Moody’s

Mara Lezama

La gobernadora Mara Lezama Espinosa dio a conocer que la agencia calificadora Moody’s Local México anunció la mejora en la calificación de emisor de largo plazo en moneda local, al pasar de A.mx a A+.mx, así como la modificación de la perspectiva de estable a positiva.

“Esta mejora en la calificación ha sido posible porque este gobierno diferente, humanista con corazón feminista, combate la corrupción para que el dinero del pueblo regrese al pueblo, y porque maneja los recursos con honestidad, no roba, no miente ni traiciona al pueblo”, expresó al respecto la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Añadió que este reconocimiento responde al sólido desempeño de los indicadores financieros de la entidad durante 2024 y el primer semestre de 2025, entre los que destacan:

El incremento sostenido en la recaudación de ingresos propios.

La obtención de resultados operativos y financieros positivos.

El fortalecimiento de la posición de liquidez.

Asimismo, destacó que la reforma fiscal implementada en 2023 consolidó la recaudación de diversos impuestos y derechos, lo que ha permitido incrementar la autonomía fiscal del Estado y reforzar su perfil crediticio. Además, Quintana Roo mantiene un nivel moderado de endeudamiento heredado y no enfrenta contingencias relevantes en materia de pensiones.

Moody’s proyecta que durante 2025 y 2026 Quintana Roo registrará resultados operativos positivos, balances financieros equilibrados y una mejora en su posición de liquidez.

Este logro se suma al aumento en la calificación de la Agencia Fitch Ratings, que el pasado 10 de junio elevó la calificación de BBB+ a A. Ambas acciones son un reconocimiento al esfuerzo conjunto de la ciudadanía y del Gobierno de Quintana Roo. La disciplina financiera del Estado de Quintana Roo es hoy un ejemplo nacional, el cual se continuará fortaleciendo para que cada avance se refleje en bienestar y desarrollo para las y los quintanarroenses.