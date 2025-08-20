Sinaloa recultará a 150 elementos de la Policía Estatal

Castro Meléndrez en conferencia de prensa

“El reclutamiento de 150 nuevos elementos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional para ser capacitados y asignados a labores de seguridad en la Policía Estatal comenzará de inmediato, informó este miércoles el Secretario General de Gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez.

Durante la conferencia de la Vocería Estatal, Castro Meléndrez indicó que tras haber firmado el convenio correspondiente, la selección inicia siguiendo los procesos que ya tiene establecidos la institución a nivel nacional y se regirá acorde a sus criterios internos.

Por ultimo, mencionó que este acuerdo de colaboración fortalece significativamente las acciones de capacitación y adiestramiento de la fuerza de seguridad estatal.