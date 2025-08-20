Tamaulipas concluye séptima entrega de Actas de Doble Nacionalidad

Entrega de actas de doble nacionalidad en Tamaulipas

El Instituto Tamaulipeco para los Migrantes con el apoyo del secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, llevó a cabo la séptima entrega de Actas de Doble Nacionalidad en el municipio de Matamoros, beneficiando a niñas, niños y adolescentes nacidos en Estados Unidos, hijos de madres y padres tamaulipecos.

“Este esfuerzo, responde a la visión del gobierno estatal de garantizar el derecho a la identidad y fomentar la integración plena de la niñez migrante binacional en la vida educativa, social y cultural del estado, expresó el director general del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Juan José Rodríguez Alvarado.

“Con la entrega de estos 800 documentos de doble nacionalidad, no sólo reconocemos la nacionalidad mexicana de nuestras niñas y niños, sino que damos un paso para que puedan acceder a programas estatales y federales, impulsar su desarrollo integral en ambos países y fortalecer su vínculo con nuestras raíces tamaulipecas”, agregó.

Asimismo, Rodríguez Alvarado mencionó el alcance de este programa, que ha ofrecido acompañamiento gratuito a más de 800 familias en la entidad. El apoyo incluye asesoría legal, gestión de apostille en Estados Unidos, traducción oficial de documentos, y su inscripción ante el Registro Civil del Estado.

“Gracias a la colaboración interinstitucional, especialmente con el Registro Civil, este programa se consolida como una muestra clara del compromiso de esta administración con las causas sociales, reafirmando su carácter solidario y profundamente humano”, finalizó.