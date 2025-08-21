Confirma Mara Lezama que modernización del RPPC combate la corrupción que por décadas lastimó a Quintana Roo

Mara Lezama

La modernización y digitalización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Quintana Roo, que fue sinónimo de corrupción por décadas, se logró en este nuevo gobierno de la Cuarta Transformación con la migración de más de 3 millones de registros, informó la gobernadora Mara Lezama Espinosa durante el programa “La Voz del Pueblo”.

Acompañada de la directora Mariann González Pliego Castillo, la titular del Ejecutivo afirmó que hoy en día las y los quintanarroenses tienen un Registro Público de la Propiedad y del Comercio 100% digital, ágil, moderno y accesible, con el que se combate la corrupción y se da certeza jurídica en el patrimonio de las personas.

“Se acabó la discrecionalidad que provocaban los cochupos, la tranza, la manipulación de los títulos de propiedad para cambiarlos de nombre de la noche a la mañana y se adjudicaban a familiares, amigos, compadres y hasta prestanombres” explicó Mara Lezama.

Con el nuevo Sistema Inmobiliario de Quintana Roo (SIQROO) se digitalizó todo el acervo de las 4 delegaciones y se centralizó la base de datos a donde migraron más de 3 millones de registros. Además, con la modernización actualmente los documentos son inalterables, pues se incorporaron elementos de seguridad, como la firma electrónica avanzada, un sello de tiempo y espacio que indica el momento, el lugar y la hora en donde se emitió el documento, y un código QR de validación que el ciudadano puede usar a través de algún dispositivo y confirmar que coincide con el emitido por el Registro Público, explicó la directora Mariann González.

El SIQROO tiene tres portales: el ciudadano, de autoridades y de notarios. Con el primero, las y los quintanarroenses podrán solicitar sus trámites en directo, sin intermediarios, y obtener copias certificadas, certificado de libertad o inexistencia de gravamen, constancia de propiedad, constancia de inscripción y la constancia de historial registral sin acudir a las oficinas; el documento lo reciben por correo electrónico.

Otro elemento que dio a conocer la directora del RPPC es una aplicación de alerta inmobiliaria, que avisa a los particulares del movimiento que se registre entre particulares sobre su propiedad, y tomar las medidas legales que considere. Esta aplicación requiere suscripción.

La gobernadora Mara Lezama confirmó que hoy es una realidad, un Registro Público de la Propiedad y del Comercio que garantiza la inalterabilidad de los títulos de propiedad, lo que durante décadas provocó actos de corrupción. Y esto es posible porque este gobierno diferente, honesto y transparente tiene la voluntad y la convicción de combatir la corrupción, porque no roba, no miente, ni traiciona al pueblo.

Durante el programa “La Voz del Pueblo”, la gobernadora Mara Lezama hizo un resumen de las principales actividades de la semana y respondió a las solicitudes y demandas que las y los quintanarroenses le hicieron llegar.