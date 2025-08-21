Sinaloa presente en tercer Foro Internacional de Economía y Crecimiento Azul

Foro Internacional de Economía y Crecimiento Azul

En Quintana Roo arrancó el tercer Foro Internacional de Economía y Crecimiento Azul, espacio estratégico donde se busca intercambio de conocimientos, colaboración intersectorial y formulación de políticas que fortalezcan el crecimiento económico.

La secretaria de Pesca y Acuacultura, Flor Emilia Guerra Mena, fue la participante de Sinaloa para representar al estado. Indicó la importancia de estos espacios de diálogo y colaboración, lo cual considera fundamental para fortalecer la producción pesquera y acuícola bajo un enfoque de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.

“Son importantes para Sinaloa estos espacios, no solo porque somos el estado principal en la producción de pescados y mariscos, sino también porque estamos interesados en que a nuestros productores les vaya bien sobre todo en el cuidado del medio ambiente y de nuestras bahías”, mencionó.

Igualmente, precisó que Sinaloa reafirma su compromiso con un futuro sostenible, sumándose a esfuerzos globales para consolidar la economía azul como un motor de desarrollo responsable, inclusivo y equitativo.

El encuentro constituye una estrategia para conectar actores clave de la economía azul, generando ideas innovadoras y soluciones prácticas frente a desafíos ambientales y socioeconómicos que enfrentan los mares y costas, e impulsa la conciencia y el diálogo entre sociedad civil, desarrolladores de tecnología, academia, acuacultores, pescadores, productores de alimentos azules, hoteleros, proveedores y autoridades gubernamentales, con un enfoque práctico dirigido al fortalecimiento de políticas públicas, inversión, reconversión industrial y conservación ecológica, integrando innovación y nuevas tecnologías.

Durante la ceremonia de inauguración, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, puntualizó que este encuentro representa una oportunidad única para reflexionar, compartir experiencias y consolidar acciones conjuntas en favor de los mares y océanos.

Detalló que la protección de los recursos naturales no solo es un deber ambiental, sino una condición indispensable para garantizar bienestar social, económico y cultural de las comunidades costeras y del país en general.

“Cuidar el medio ambiente también es justicia, sin justicia ambiental y climática no puede haber justicia social. El mar nos da vida, pero depende de nosotras y nosotros que siga fluyendo. Si no trabajamos todas y todos para el cuidado de esta naturaleza maravillosa, se acaba”, expresó Lezama.

Por su parte, el director general del IMIPAS, Víctor Manuel Vidal Martínez, destacó que la economía azul representa una estrategia innovadora y necesaria para aprovechar recursos marinos y costeros de forma responsable, generando crecimiento económico, empleo y bienestar social, sin comprometer la salud de los ecosistemas.

“El océano cubre más del 70 % de la superficie terrestre y contiene el 97 % del agua del planeta. Es vital no solo por su papel en la regulación del clima, sino también por su aportación al 2.5 % del PIB mundial y por proporcionar empleo a más de 350 millones de personas. Sin embargo, enfrenta amenazas como la sobrepesca, la contaminación, la pérdida de biodiversidad y la pesca ilegal. Frente a ello, la economía azul propone transformar nuestras acciones humanas en oportunidades para conservar y regenerar los ecosistemas oceánicos, maximizando sus beneficios económicos y sociales”, expuso.

Este foro se lleva a cabo en la Universidad Anáhuac de Cancún, desde el 20 y hasta el 22 de agosto y cuenta con la participación de representantes nacionales e internacionales.