Operativos en Sinaloa dan como resultado el aseguramiento de vehículos, armas y desmantelamiento de narcolaboratorio

En conferencia de prensa, la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, Verona Hernández Valenzuela informó los resultados de los operativos del Grupo Interinstitucional los días 21 y 22 de agosto. Estos se realizaron en los municipios de Culiacán, Navolato, Elota, San Ignacio, Cosalá y Mocorito.

En Culiacán, en las inmediaciones de El Limón de Los Ramos, personal militar en coordinación con Grupo Interinstitucional aseguró dos armas cortas, un cargador, 186 cartuchos, y tres envoltorios con metanfetamina.

Asimismo, en la colonia 16 de septiembre, se localizó un vehículo con reporte de robo y, además, en su interior se encontraron ocho cartuchos, una bolsa con sustancia blanca granulada, con características de metanfetamina y ponchallantas, lo cual se aseguró, mientras que en el fraccionamiento Albaterra se ubicó una camioneta tipo SUV con reporte de robo vigente que fue asegurada.

Además, se localizaron tres vehículos que habían sido robados recientemente, un vehículo de la marca Suzuki, modelo Swift 2021, una camioneta de la marca Cupra, modelo 2024, así como un sedán de la marca Nissan.

Hernández Valenzuela indicó que en el municipio de Rosario se aseguró un arma de fuego y una motocicleta tras repeler una agresión donde resultó un civil abatido; mientras que, en el municipio de San Ignacio, se aseguraron 6 artefactos explosivos y una pistola antidron, así como un vehículo con blindaje de fábrica.

Tambíen detalló que, en Navolato se localizó y aseguró un vehículo Volkswagen T-Cross, de modelo reciente con reporte de robo en cuyo interior se localizaron siete armas largas, un arma corta, siete cargadores, 278 cartuchos de diversos calibres; cuatro chalecos con placas balísticas, dos cascos, una bolsa con hierba verde y seca, con características de la marihuana y una bolsa con sustancia blanca granulada, con características de la metanfetamina.

En otro operativo, en Elota se aseguraron seis armas largas, 48 cargadores, 1,753 cartuchos de diferentes calibres, un cofre de metal para cintas Cal. 5.56 mm (desabastecido), seis placas balísticas, cuatro chalecos tácticos, una pechera porta cargadores y una granada.

En los municipios de Culiacán, Cosalá, Mocorito y Elota, personal militar, dentro del marco de la Operación “Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos”, se ubicó en seis comunidades áreas de concentración con más de 6345 litros de sustancias para la producción de drogas, diversos contenedores, tres reactores, 40 kilogramos de químicos, así como un plantío de marihuana.

Finalmente, la vocera de la SSP expuso que, el retiro de las cámaras de videovigilancia irregulares continúa y esta semana se retiraron del mobiliario urbano seis equipos con lo que suma un total de 2 mil 548 equipos retirados por las autoridades.