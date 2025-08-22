Sinaloa impulsa economía local en Expo Franquicias Guadalajara

Inauguración de la Expo Franquicias Guadalajara

La Secretaría de Economía de Sinaloa participa en la Expo Franquicias Guadalajara con su pabellón, un espacio donde el estado muestra su innovación, calidad y competitividad de sus negocios y su proyección en mercados nacionales e internacionales.

El secretario de Economía, Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas, encabeza la comitiva y participó en la inauguración del evento el cuál es considerado uno de los más importantes del país en el sector y en esta edición reúne a más de 3,000 inversionistas y emprendedores calificados; más de 100 marcas nacionales e internacionales; y ofrece un programa de 30 conferencias y talleres especializados.

Indicó que la participación de Sinaloa en es estratégica para posicionar a las marcas locales en nuevos mercados, impulsar su crecimiento y proyección, generar vínculos con inversionistas y especialistas del sector y abrir oportunidades de expansión. Asimismo esto permite atraer franquicias mexicanas e internacionales interesadas en establecerse en el estado.

No obstante, puntualizó el dinamismo de la entidad en el sector que según la Asociación Mexicana de Franquicias ocupa el octavo lugar a nivel nacional en número de marcas, con 42 franquicias identificadas, de las cuales el 40 % son lideradas por mujeres. Expuso que seis empresas están en proceso de franquiciarse.

El Pabellón Sinaloense está integrado por cinco franquicias. Las Quesabirrias del Compadre, de Culiacán, se ha posicionado como la franquicia con mayores ventas en la plataforma DiDi en Sinaloa, mientras que La Reyna del Elote, también de Culiacán, ha innovado con productos únicos como el ramen con elote.

Por su parte, Filiorum, empresa inmobiliaria de Mazatlán, participa por segundo año consecutivo; Costa Azul, tienda de mariscos de Culiacán, regresa como un caso de éxito tras ediciones anteriores; y Zen Boba, especializada en bebidas de origen asiático y originaria de Culiacán, también repite presencia en esta edición. De manera adicional, Narachips, empresa de papas de Culiacán, participa de forma independiente con un stand propio.