Américo Villarreal visita el pueblo mágico de Mier para supervisar obras públicas

Pueblo mágico de Mier

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya tuvo una gira de trabajo por el Pueblo Mágico de Mier, constató el abasto de medicamentos en el Centro de Salud, supervisó la ejecución de obra públicas en las que se ha invertido 17 millones de pesos, reforzó las tareas de seguridad con nuevo equipamiento para la Guardia Estatal y entregó un camión recolector de basura.

El mandatario estatal luego de inaugurar las instalaciones de la Guardia Nacional, visitó el Centro de Salud No. 20 del IMSS Bienestar, lugar donde se reunió con el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 9, Rogelio Olivares Villarreal y la coordinadora médica del IMSS-Bienestar Región 1, Mirna Hernández Casillas, para reiterar que la farmacia de este centro médico ya cuenta con abasto suficiente de medicamentos gracias al programa “Rutas de la Salud”.

“Nos da mucho gusto que, hasta acá, hasta la Frontera Grande de Tamaulipas, en Ciudad Mier, su Centro de Salud ya esté debidamente abastecido con estos medicamentos para la atención de nuestra gente”, indicó Villarreal Anaya.

Después, arribo al cruce de las calles Bravo y López Rayón, donde supervisó los trabajos de pavimentación. En este punto, Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas, expuso que en la actual administración se han invertido más de 16 mdp en vialidades y un millón de pesos en infraestructura educativa.

Más tarde, en la plaza Hidalgo, entregó a la alcaldesa Adriana Hinojosa Ibáñez un camión recolector de basura e intercambió llaves con la presidenta municipal, quien dio en comodato dos patrullas para la Guardia Estatal, ante la presencia también del secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo.

Asimismo, en su mensaje, expresó todo su apoyo para que Mier siga manteniendo la calificación de Pueblo Mágico y aseguró que está atento para respaldar proyectos y gestiones que impulsa el gobierno municipal.