En Guerrero, Ángel Andrés Suazo Rodríguez, quien se muestró con armas largas en redes, busca presidir la Comisión de Derechos Humanos

Ángel Andrés Suazo Rodríguez, quien se muestró portando armas de uso exclusivo del Ejército en redes sociales, busca presidir la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero. Las fotos fueron difundidas por el propio Suazo cuando realizaba labores judiciales.

Ángel Andrés Suazo Rodríguez participó en la elección judicial y ganó el cargo de juez penal en Guerrero, aunque ahora busca presidir la Comisión de Derechos Humanos Guerrero, candidatura que ya ha sido rechazada por organizaciones civiles quienes, aseguran, que no cumple con el perfil para el puesto.

El Congreso estatal señaló que este candidato, enviado en la lista oficial de finalistas al cargo, tiene un currículum que incluye trabajo en la procuraduría de justicia y en áreas de derechos humanos.

Las organizaciones lamentaron que Suazo Rodríguez se muestre en sus redes sociales portando armas de alto poder, donde se parece más a un delincuente, a un integrante del crimen organizado, que a un defensor de las garantías individuales en la entidad.

Los opositores a esa candidatura señalan que para ese cargo se requiere conocimiento pleno de la materia, empatía con las víctimas, con las comunidades, tener fuertes vínculos con las asociaciones protectoras de los derechos humanos.

En realidad, Suazo debió pelear alguna vez en tribunales una reinstalación en una oficina de derechos humanos oficial en la que se le señalaron malos manejos.

Además, en el sector judicial, se critica a Suazo Rodríguez porque apareció en los famosos acordeones que “orientaban” a los ciudadanos por quién votar y esa situación lo llevó al triunfo en esos comicios, sin que hasta el momento él haya explicado de dónde salió el dinero para imprimir y distribuir dichos acordeones. De hecho, se señala que una de las más fuertes oposiciones a que continúe su candidatura proviene del propio partido de la presidenta Sheinbaum.

Activistas y organizaciones sociales esperan que este nombramiento no se de porque, de lo contrario, la protección de los derechos humanos serán letra muerta en Guerrero.

Ángel Andrés Suazo Rodríguez

CDHEG