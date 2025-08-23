Rocha Moya entrega obras en localidad de Costa Rica

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acompañado del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, entregaron la pavimentación de la avenida 16 y la calle Décima.

Rocha Moya señaló que, el compromiso de su administración y del municipios es seguir haciendo más obras en la medida de lo posible, por ello en 70 colonias de Culiacán, se estan haciendo trabajos de pavimentación.

“Toda la gente necesita vivir con dignidad, en todas partes, la gente quiere vivir bien, que mejor vivir con pavimento qué con el lodazal, se le levanta el ánimo, se le levanta la autoestima”, indicó.

En su mensaje, agradeció al gobierno federal por el apoyo a Sinaloa en materia de seguridad, programas sociales y becas. “Los servicios que a ustedes les llegan del gobierno no solo son calles, también son la asistencia social”, mencionó.

Asimismo, expresó que las obras públicas son también felicidad, al tiempo que escuchó algunas peticiones de los pequeños, con quienes se comprometió a reparar el camino a Las Bateas y reencarpetar la carretera a el ejido El Corazón y a el Sauz , además recibió el agradecimiento de los pobladores, “Haremos todo lo posible por atender lo mas que podamos”, dijo.

Por su parte Juan de Dios Gámez afirmó que, se realizaron estas obras y se trabaja en todo el municipio llevando bienestar a las familias para que vivan mejor.

“El gobernador Rocha y nosotros como municipio andamos haciendo obras con sentido social, obras que benefician al pueblo directamente”, comentó.

María del Carmen Morales, Secretaria de Obras Públicas y Servicios municipales detalló que se pavimentaron 315.86 metros lineales en la sindicatura, para lo cual se destinaron 6.89 millones de pesos.

Señaló que se instalaron tomas de descarga y de agua, así como tubería de drenaje y alumbrado público, además se revistió el paso pluvial de arroyo en la calle Décima, previniendo afectaciones en temporada de lluvia, haciendo realidad la promesa hecha con los pobladores de Costa Rica y sin que represente algún costo.