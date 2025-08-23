Rocha Moya entregas obras públicas en localidad de Chiqueritos

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya acompañado del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, entregaron 21 acciones de vivienda, una techumbre y un pozo profundo para abasto de agua en la comunidad de Chiqueritos, sindicatura de Baila.

“Las obras entregadas son de suma importancia porque representan beneficio para los habitantes y generan una oportunidad de mejorar su calidad de vida”, expresó Rocha Moya.

“Estás áreas importa mucho porque son áreas comunes; al que se le hizo una casa, es para la familia, pero hace la techumbre para que la use el pueblo, son obras comunales”, agregó.

Asimismo, reiteró que las obras entregadas son de suma importancia porque “la gente de Chiqueritos tiene el mismo derecho de vivir en iguales circunstancias de los que viven en Culiacán”.

Por su parte, Gámez Mendívil indicó que acudir a entregar las obras personalmente por las autoridades “representa que al gobierno le importa su gente y acuden a las comunidades para conocer sus necesidades y, ahorita que pueden gestionar los recursos, se busca desarrollar las obras que se necesitan para el bien de la población”.

“Sabemos dónde está Chiqueritos porque nos interesa mucho estar donde está la gente, una vez escuché que alguien le hizo un planteamiento al gobernador y lo primero que les dijo fue miren, no se preocupe, ya los encontramos, ya vimos donde están, lo que necesitan, no están con la necesidad de tener que ir a Culiacán”, mencionó.

Este sábado, el gobierno sinaloense entregó en Chiqueritos, una techumbre, 21 acciones de vivienda, un pozo profundo para abasto de agua y baños en la cancha de la población, obras con una inversión total de 10 millones 436 mil 398.40 pesos.