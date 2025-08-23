Tromba en Querétaro deja saldo de dos muertos y calles destruidas

Fuertes afectaciones tras tromba en la ciudad de Querétaro (@soyluisgabriel1/X)

La noche del viernes se registró una tromba en la ciudad de Santiago de Querétaro que ocasionó la muerte de dos personas y múltiples afectaciones como inundaciones, desbordamiento de un canal y vehículos y calles destruidas.

Esta fue catalogada como una de las peores en la historia reciente del estado, descargó hasta 80 milímetros de agua por metro cuadrado, lo cuál es un cifra fuerte “si se considera que una lluvia muy fuerte ronda entre los 35 milímetros cuadrados”, indicaron autoridades municipales.

El fuerte chubasco afectó principalmente a localidades como Epigmenio González, Carrillo Puerto, Félix Osores, Villas de Santiago, Peñuelas, Menchaca, San Pedrito Peñuelas I y San José el Alto.

El gobierno estatal y municipal y el Ejército Mexicano trabajan conjuntamente para atender las denuncias ciudadanas y auxiliar a la población.

Más de 500 servidores públicos fueron desplegados en toda la zona para realizar un levantamiento casa por casa de las afectaciones, documentando pérdidas como refrigeradores, salas y otras pertenencias.

Asimismo, se habilitaron albergues tanto del DIF municipal como estatal.