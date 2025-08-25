Con recursos del Fideicomiso de Derecho a Cruceristas, Mara Lezama arranca rehabilitación de calles en Cozumel

Con inversión de 33 millones de pesos, recursos provenientes del Fideicomiso de Derecho a Cruceristas, la gobernadora Mara Lezama Espinosa inició la rehabilitación de las principales calles y avenidas de Cozumel, para responder a las tantas y tantas peticiones de los cozumeleños.

Acompañada del secretario de Obras Públicas José Rafael Lara Díaz, la gobernadora de Quintana Roo recorrió estas calles junto con el presidente municipal, José Luis Chacón Méndez, en donde afirmó que en esta nueva forma de gobernar sí se escucha la voz del pueblo.

“Y cuando decimos inversión lo decimos claro: es dinero del pueblo que vuelve al pueblo en obras de calidad, que duran más, que resisten las lluvias y que hacen más seguros los traslados”, afirmó la titular del Ejecutivo.

Mara Lezama precisó que estas acciones en beneficio de los cozumeleños fueron aprobadas por los integrantes del Fideicomiso de Derecho a Cruceristas, quienes contribuyen a continuar mejorando la calidad de vida de la Isla de las Golondrinas.

El secretario Lara Díaz informó que se rehabilitan más de 13 mil 600 metros cuadrados en calles como la 2 Norte y la 10ª Avenida Sur, con concreto hidráulico de mayor resistencia, se renivelan pozos pluviales, colocan nuevas señales y mejoran las banquetas, todo pensado para una movilidad segura, eficiente y con menos encharcamientos.

Durante el recorrido de calles, la gobernadora Mara Lezama destacó que “Cozumel es el primer destino de cruceros del país y se merece calles dignas, que estén a la altura de su gente trabajadora y de los miles de visitantes que llegan cada día”.

Añadió que así se construye el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, con obras que transforman la vida de la gente, porque mantener las calles y vialidades de Cozumel y de todo Quintana Roo dignas y en buen estado “¡claro que nos importa!”.