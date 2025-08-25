Destacan liderazgo turístico de Cancún en primer semestre de 2025

Liderazgo Turístico de Cancún

La Presidenta Municipal, Ana Paty Peralta, celebró que gracias a las acciones estratégicas de promoción turística, Cancún se ha destacado durante el primer semestre del año con un importante incremento en la llegada de visitantes internacionales.

El titular de la Secretaría Municipal de Turismo, Juan Pablo de Zulueta Razo, informó que se recuperó el mercado canadiense, el cual pasó del 9% al 16%, con un crecimiento del 7%; mientras que en el caso de Estados Unidos, se registró un aumento del 2.5% en la frecuencia de vuelos hacia Cancún.

También, expresó que el destino mantiene el nivel 2 en la alerta de viaje emitida por Estados Unidos, lo que significa que no existen restricciones para los visitantes, únicamente la recomendación de tomar precauciones normales; además, recordó que el municipio cuenta con una Casa Consular con enlaces directos a embajadas y consulados, el cual está ubicada en el kilómetro 13 de la Zona Hotelera y brinda apoyo en casos como pérdida de pasaportes u otros incidentes los siete días de la semana.

En ese mismo sentido, destacó que para garantizar el bienestar de los cancunenses, así como de los turistas nacionales e internacionales que visitan el destino, expresó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno ponen en marcha el “Operativo de Seguridad Vacacional”, lo que ha permitido mantener hasta ahora un saldo blanco en los principales periodos de afluencia turística.

Por último el secretario subrayó que además de la recuperación de estos mercados, se trabaja de manera constante en la diversificación de la oferta turística, que incluye eventos deportivos, salud, de romance, de convenciones, académico, de negocios, entre otros, así como las 6 rutas turísticas donde se encuentra la ruta del Sabor, Zofu, Cultura Maya, Caribe, Parques y Luxury.

“Gracias a su belleza natural, servicio de alta calidad y trámites matrimoniales seguros, del 100% de bodas que se hacen en México, el 75% son en Cancún y en la Riviera Maya”, puntualizó.

Con estas acciones, el gobierno de Benito Juárez, garantiza la integridad de sus visitantes y una experiencia memorable en el destino.