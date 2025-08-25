En Sinaloa, cumplen cabalmente con distribución de medicamentos a través del programa Rutas de la Salud

Con este programa, se contempla que se beneficien 209 centros de salud con más de 234 mil medicamentos

El Dr. Cuitláhuac González Galindo, secretario de Salud del gobierno del Estado, dio a conocer que este programa, implementado por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca llevar medicamentos a todas las comunidades de los 23 estados que están integrados a la iniciativa.

En el caso de Sinaloa, comentó, se contempla que se beneficien 209 centros de salud con más de 234 mil medicamentos, los cuales ya fueron distribuidos en menos de una semana, ya que el operativo se emprendió desde el pasado 19 de agosto, bajo la tutela del Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya.

“Lo que me reportaron es que ya se entregó todo, en las 209 unidades de los Centros de Salud, el único que hasta ayer no se había entregado por la hora era el de Rosario pero se dejó en Mazatlán y se entrega hoy. No hemos tenido incidentes al respecto y se cumplió con la meta que ordenó la presidenta”, comentó González Galindo.

Asimismo, apuntó que este suministro de medicamentos fortalecerá los hospitales generales e integrales de segundo nivel, puesto que se estima que llegue a alcanzar un abasto del 80 por ciento, en aras de garantizar que los pacientes reciban el tratamiento que necesitan.