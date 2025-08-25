Garantizan gobiernos federal y el de Morelos seguridad patrimonial

El Gobierno de Morelos, encabezado por Margarita González Saravia, y la presidenta Claudia Sheinbaum entregaron 488 escrituras públicas a habitantes de 19 municipios, esto como parte de las jornadas de garantía de derechos para toda la ciudadanía.

Desde la Plaza de Armas General Emiliano Zapata Salazar, en Cuernavaca, González Saravia destacó que con la entrega de escrituras, quienes esperaron durante muchos años, cuentan ahora con certeza patrimonial.

Agregó que esta acción forma parte del Programa de Regularización de la Vivienda, impulsado por la Presidenta Sheinbaum, al cual se sumó el Gobierno estatal mediante la coordinación con autoridades municipales y el trabajo territorial con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable.

“Es muy importante que tengan sus escrituras, vamos a trabajar con gran empeño durante estos cinco años para alcanzar el mayor número posible de regularizaciones en el estado”, afirmó la mandataria.

Los beneficiados pertenecen a los municipios de Jiutepec, Cuautla, Cuernavaca, Ayala, Puente de Ixtla, Amacuzac, Axochiapan, Emiliano Zapata, Jantetelco, Jojutla, Mazatepec, Temixco, Tepalcingo, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla y Zacatepec.

Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal, subrayó la relevancia del programa: “Nunca en este país se habían emitido tantas escrituras; lo que lo hace especial es que está destinado a los hogares con menores recursos. Es un privilegio entregar este documento por el que esperaron tantos años”.

Por su parte, Jesús Tlacaelel Rosales Puebla, coordinador técnico de Hábitat Morelos, y José Alfonso Iracheta Carroll, director general del Insus, coincidieron en que este día representa un hecho significativo, al cerrar una deuda histórica con quienes durante décadas carecieron de certeza jurídica sobre sus viviendas.