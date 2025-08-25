La justicia no callará más, asegura el fiscal de Morelos, Edgar Maldonado

El Fiscal General del Estado, en el contexto de sus cien días de labor, señaló que se ha marcado el final a las excusas y el inicio de un nuevo tiempo donde la justicia no se esconde, no simula, no posterga. Con la presencia de la gobernadora Margarita González Saravia, legisladores, magistrados, representantes de colectivos civiles y fuerzas de seguridad, el Fiscal Edgar Maldonado subrayó que lo hecho en cien días “no fue sólo cumplir metas, fue reescribir el lenguaje de una Fiscalía que ya no quiere ser temida, sino confiable”.

Maldonado señaló un cambio profundo en la lógica institucional de la Fiscalía: apertura, cercanía, resultados y una transformación que ya se refleja en cifras y en el mismo territorio morelense.

Durante su intervención en las nuevas instalaciones del Auditorio de la Fiscalía, puntualizó avances operativos destacados:

• Un aumento del 30 por ciento en el cumplimiento de órdenes de aprehensión prioritarias, con 223 ejecutadas en poco más de tres meses.

• Un crecimiento del 177 por ciento en los cateos ejecutados en todo el estado, reflejo de una Fiscalía más activa en campo.

• Un incremento del 31 por ciento en las vinculaciones a proceso, alcanzando un total de 506 personas en este periodo.

• La detención de 57 generadores de violencia, identificados como integrantes de grupos delictivos de alta peligrosidad.

• Un aumento del 26 por ciento en la localización de personas desaparecidas, resultado de una mayor coordinación entre peritos, agentes y colectivos ciudadanos.

• La realización de 75 operativos estratégicos en todo el estado para combatir delitos como el narcomenudeo y el robo de vehículos.

“Más allá de las cifras, lo que nunca podemos perder de vista es que detrás de cada número hay una víctima, una familia, una comunidad que exige justicia. Eso es lo que está en el centro de nuestra misión”, afirmó el Fiscal Edgar Maldonado.

En su mensaje, el Fiscal subrayó que la justicia no se construye desde el encierro y por eso se realizaron 30 ferias ciudadanas, se participó en 23 Consejos Municipales de Seguridad, se firmaron convenios de colaboración, se rehabilitaron unidades operativas en Cuautla y Jojutla, y se inauguró la nueva Unidad de Atención Temprana en Cuernavaca.

Finalmente, se presentó la nueva imagen institucional de la FGE Morelos, acompañada del lanzamiento de una plataforma digital para denuncias, que permitirá avanzar desde casa con trámites y citas, dignificando el tiempo y la experiencia del ciudadano.

“No cambiamos un logotipo. Cambiamos la forma de vernos y de ser vistos”, puntualizó el Fiscal.