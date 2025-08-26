SSP Puebla reporta la detención de 109 personas en la última semana

Operativo dentro de la Red Urbana de Transporte Articulado

Gracias a la implementación de 252 operativos en Puebla, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, en coordinación con autoridades federales y municipales, se llevo a cabo la detención de 109 personas en los últimos días.

Estas acciones fueron implementadas del 18 al 23 de agosto donde destaca la detención de cuatro presuntos narcomenudistas que operaban dentro de los municipios de Puebla y Chietla, así como de dos más en posesión de vehículos con reporte de robo.

Asimismo, se realizaron operativos en la línea 3 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) para inhibir la comisión de delitos, y en el centro penitenciario de Tecamachalco, donde se aseguraron equipos telefónicos, objetos punzocortantes y otros artículos.

Además, se aseguraron 17 mil 255 litros de hidrocarburo robado, 176 envoltorios de posible droga, 116 cartuchos útiles, 15 armas de fuego de distintos calibres y 28 vehículos por estar relacionados con algún hecho ilícito.