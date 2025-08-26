Tamaulipas avanza con Corredor Gastronómico Interejidal

Gastronomía Tamaulipeca

La Secretaría de Turismo de Tamaulipas busca posicionar al estado como un exponente nacional gastronómico con el Corredor Gastronómico Interejidal que busca promocionar, capacitar e incluir señalética, para apoyar a lugares emblemáticos de la cocina tradicional.

“De lo que se trata es de reforzar, impulsar, apoyar y potencializar el turismo en nuestras comunidades”, indicó el secretario de Turismo estatal, Benjamín Hernández Rodríguez.

“Estamos posicionando a estos espacios con certificación de cocineras tradicionales, así como más capacitaciones; se requiere profesionalizar a toda la gente inmersa en el turismo”, agregó.

En esta primera fase se integran 19 cocinas, pero todo se organizará en rutas distribuidas en los municipios de Ocampo, González, Mante, Aldama y Soto la Marina.

Hernández Rodríguez comentó que se trabaja para que el desarrollo del turismo beneficie a todas las comunidades de la entidad, generando oportunidades de empleo, promoviendo el desarrollo de las micro y pequeñas empresas y, al mismo tiempo, fortaleciendo los saberes ancestrales y la identidad cultural de cada región.

“El Corredor Gastronómico Interejidal representa un nuevo capítulo para el turismo en Tamaulipas, un camino que une tradición, naturaleza, desarrollo familiar y comunitario”, finalizó.