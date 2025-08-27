Sinaloa firma convenio entre la UAS y el Ayuntamiento de Culiacán

Convenio entre la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Ayuntamiento de Culiacán

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue testigo de honor en la firma de un convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y el Ayuntamiento de Culiacán, con el propósito de trabajar juntos en proyectos culturales, artísticos y deportivos que fortalezcan el tejido social de la capital sinaloense.

El acuerdo fue firmado por el rector Jesús Madueña Molina y el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, quienes coincidieron en que esta alianza representa una oportunidad para unir esfuerzos en beneficio de la ciudadanía.

El gobernador Rocha Moya destacó que el convenio “no es protocolario, sino que tiene verdadera esencia”, pues la UAS puede asesorar al municipio en temas artísticos, culturales, deportivos y técnicos, además de aportar su experiencia en actividades de extensión.

El rector Madueña Molina agradeció al Ayuntamiento por concretar esta sinergia que, dijo, permitirá promover una cultura de paz y llevar a cabo programas que fortalezcan la transformación social en la entidad.

Por su parte, el alcalde Gámez Mendívil reconoció la participación de la comunidad universitaria en acciones de apoyo a la población y aseguró que, con la suma de esfuerzos entre la universidad y los tres niveles de gobierno, será posible impulsar el progreso y el bienestar en Culiacán y en todo el estado.

El convenio incluye compromisos para promover actividades culturales y recreativas, organizar eventos que integren a artistas locales, fortalecer la formación de estudiantes, diseñar políticas educativas y modelos de atención académica, así como apoyar en proyectos que impacten en la vida cultural de la comunidad.

En el evento también estuvieron presentes autoridades estatales, municipales y universitarias, como la secretaria de Educación Pública, Gloria Himelda Félix; el secretario del Ayuntamiento, José Ernesto Peñuelas; y la secretaria General de la UAS, Nidia Yuniba Brun, entre otros funcionarios.