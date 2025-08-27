Tamaulipas refuerza producción del maíz en Tula con apoyo técnico

Grupo de productores de maíz del ejido Lucio Vázquez

La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, a través de la Dirección de Extensionismo Agrícola, realizó una supervisión técnica al grupo de productores de maíz del ejido Lucio Vázquez, en el municipio de Tula, en Tamaulipas, con el propósito de brindar capacitación y fortalecer las habilidades de las y los agricultores de la región.

Durante la visita, se ofreció una plática demostrativa sobre el pH del agua de riego, explicando a los campesinos cuál es el nivel óptimo para garantizar un buen desarrollo del cultivo de maíz.

La actividad fue encabezada por José Sergio López Pérez, director de Extensionismo Agrícola, en representación del secretario Antonio Varela Flores.

Posteriormente, se llevó a cabo un recorrido por las parcelas, donde productores y técnicos explicaron las labores realizadas, entre ellas la preparación del terreno, siembra, control de malezas y manejo de plagas, todas bajo la asesoría técnica de la Dirección de Extensionismo.

Los agricultores también compartieron su experiencia sobre el método y densidad de siembra aplicados, destacando que los resultados han sido positivos gracias al acompañamiento recibido, lo que ha permitido un buen desarrollo de las plantas.

En el evento participaron el coordinador de Técnicos Extensionistas, Santiago Chacón Jiménez, la técnica extensionista Dolores Selena Mata Ruiz, además de productores agrícolas de la zona, quienes coincidieron en que este tipo de asesoría es clave para mejorar la producción y fortalecer la actividad agrícola en Tula.