ONU pide diálogo para evitar reimposición de sanciones a Irán por programa nuclear

Programa nuclear de Irán

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este jueves a Reino Unido, Alemania y Francia que continúen con las negociaciones para encontrar una solución diplomática debido al ultimátum de 30 días que anunciaron hoy para reimponer sanciones contra Irán por su programa nuclear.

En un mensaje dirigido al presidente “pro tempore” del Consejo de Seguridad de la ONU, Eloy Alfaro de Alba, los ministros de Asuntos Exteriores de las tres naciones mencionadas (más conocidos como el grupo de los “E3″), expresaron que la activación del mecanismo persigue su objetivo fundamental de que Irán “nunca busque, adquiera ni desarrolle un arma nuclear”.

Por esto, Guterres, en palabras de su portavoz Stéphane Dujarric, pidió al E3 encontrar una solución pacifica mediante el diálogo que garantice el “carácter tranquilo” del programa nuclear iraní y que, a la vez, “reporte beneficios económicos al pueblo de Irán”.

Según el E3, Teherán ha incumplido de forma “clara y deliberada” el denominado Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) de 2015 sobre su programa nuclear, con acciones que tienen “graves consecuencias para su capacidad de avanzar hacia el desarrollo de un arma nuclear”.

En 2018, Estados Unidos se retiró del PAIC, pero Francia, Alemania y el Reino Unido siguieron como participantes del mismo.

Por su parte, para el secretario general de la ONU, “estos 30 días deben ser interpretados como “una ventana de oportunidad para evitar una mayor escalada que desemboque en un nuevo conflicto militar que nuevamente afectaría a la seguridad general de la región”. (Con información de EFE)