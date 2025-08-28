Operativo conjunto contra arrancones en Puebla da como resultado el aseguramiento de 16 vehículos

Operativo conjunto contra arrancones en Puebla

Un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) de San Andrés Cholula, Puebla, lograron asegurar 16 vehículos al impedir arrancones en la localidad.

Durante la intervención que tuvo lugar en las inmediaciones de la Vía Atlixcáyotl, elementos de la Policía Estatal y de la Dirección de Vialidad Municipal aseguraron estos automóviles que estaban relacionados en competencias de velocidad no autorizadas.

Conforme a lo establecido en el reglamento de tránsito, las unidades fueron trasladadas al depósito vehicular para los trámites correspondientes.