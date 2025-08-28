Sinaloa dentro de los 10 estados con menor desempleo y mayor ingreso

Sinaloa como exponente en menor tasa de desempleo y mayor ingreso

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), publicada por el Instituto Nacional de Estadística , Geografía e Informática (INEGI), indica que Sinaloa se mantiene entre los 10 estados con mejores resultados laborales del país, ya que durante el segundo trimestre de 2025, el estado presentó niveles de desempleo por debajo del promedio nacional, ingresos semanales superiores, crecimiento en la población ocupada y menor informalidad que la media del país, así lo informó la Secretaría de Economía estatal.

De abril a junio, la tasa de desocupación fue de 2.2%, frente al 2.7% registrado a nivel nacional, ubicando a la entidad entre los diez estados con menor desempleo. La población económicamente activa alcanzó 1 millón 481 mil 895 personas, de las cuales 32 mil 823 se encontraban desocupadas.

El ingreso semanal promedio de los trabajadores en la entidad fue de $3,498, superior a los $2,767 de la media nacional, situando a Sinaloa entre los seis estados con mayores ingresos promedio.

La población ocupada creció en 141,178 personas respecto a octubre de 2021, lo que representa un aumento del 10.8% y coloca al estado como el sexto con mayor crecimiento a nivel nacional; en el caso de las mujeres, el incremento fue de 88,555 trabajadoras, equivalente a un 17.1%, con lo que se ubica en el quinto lugar nacional en generación de empleo femenino.

En cuanto a informalidad laboral, el 46.6% de los trabajadores se encuentran en esta condición, cifra inferior al 54.8% del promedio nacional, ubicando a la entidad entre los 13 con menor proporción de empleo informal.

La ENOE es la principal fuente de información sobre el mercado laboral en México y ofrece un panorama integral sobre empleo, desempleo, ingresos y formalidad laboral.