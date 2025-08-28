Uruapan, en Código Rojo tras captura de un líder del CJNG

Autoridades de Uruapan se mantienen en alerta tras la captura de "El Rino", líder del CJNG en la región (Redes sociales)

Inseguridad en Uruapan — “La policía municipal (de Uruapan) detuvo a dos individuos, uno de ellos René Belmonte Aguilar, alias “El Rino”, a quien se señala de ser líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)” en la zona, informó en una transmisión de su cuenta de la plataforma de Facebook el alcalde michoacano, Carlos Manzo, quien tras esta captura activó el Código Rojo, por lo que el edil pidió el apoyo de fuerzas federales.

El edil subrayó que la captura del líder criminal obligó a lanzar una alerta roja en el municipio, por lo que también instó a los vecinos de la zona que no salieran de su casa ya que el operativo de seguridad sigue vigente.

En este contexto, Carlos Manzo subrayó que ya “solicitaron el apoyo al gobierno de la República, al secretario Omar García Harfuch, al Ejército, a la Marina, a la Guardia Nacional. Esto ya se está trabajando en la Fiscalía General de la República, así que pedimos todo el apoyo”, dijo.

“Les pedimos también que por favor tomen sus precauciones, eviten salir hasta que se levante la alerta de código rojo. Estamos haciendo lo que respecta por parte de la policía municipal. Así que por favor estén enterados, pasen esta información, esta alerta. Nos mantenemos en código rojo”, reconoció.

El alcalde reportó que “nos están reportando que se está movilizando gente armada para entrar al municipio de Uruapan, por lo cual les pedimos que si no tiene nada que hacer en este momento en la calle tomen precauciones y se resguarden hasta que existan las condiciones de seguridad para poder levantar este código rojo”, insistió.

En la misma línea, Carlos Manzo aseguró que su gobierno no permitirá que grupos criminales entren a Uruapan, donde uno de los principales problemas es el delito de la extorsión a comerciantes.

“Aquí vamos a actuar para defender al pueblo de Uruapan. No vamos a permitir que ningún grupo delictivo del grupo que sean, como se llamen, venga a lesionar la paz social de Uruapan, que venga a molestar a la gente honesta y trabajadora. Vuelvo a reiterar, en este gobierno municipal estamos en defensa del pueblo de Uruapan”, concluyó.

La Crónica de Hoy/2025