Emula Salomón Jara a AMLO con proceso de Revocación de Mandato

Con tres años en el cargo, Salomón Jara, gobernador de Oaxaca expresó que, con vocación democrática, seguirá los pasos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al promover un proceso de revocación de mandato para que las y los oaxaqueños decidan si lo ratifica o no en el cargo:“Soy amigo y compañero de lucha de Andrés Manuel López Obrador desde hace más de 30 años, creo en su ejemplo y pienso que seguir sus pasos en este ejercicio democrático es la mejor manera de fortalecer la transformación de México y de Oaxaca”, expresó.

Sometiendo su gestión y continuidad en el cargo al escrutinio del pueblo de Oxaca, el mandatario cumple una promesa que hizo en campaña, al tiempo que pidió a la sociedad no dejarse engañar por quienes se han apropiado de esta iniciativa.

El gobernante oaxaqueño se dijo consciente de que este proceso acarreará polémica y debate, no obstante, sentenció: “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”. De igual manera, se comprometió a continuar sentando las bases de la transformación profunda del estado, como lo ha hecho desde diciembre de 2022, y a seguir trabajando para que florezca la primavera y el bienestar en la entidad, la justicia y el desarrollo que el pueblo se merece.