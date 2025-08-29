Operativos en Sinaloa dan como resultado detenidos, aseguramientos de vehíulos y desmantelación de explosivos

En conferencia de prensa, la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, Verona Hernández Valenzuela informó sobre los operativos del Grupo Interinstitucional del pasado 28 de agosto donde se logró la detención de tres hombres además del aseguramiento de 10 armas de fuego, la destrucción de campamentos con artefactos explosivos y la recuperación de vehículos robados.

Indicó que en Rosario, autoridades aseguraron una mochila con 28 cartuchos calibre 7.62x39mm, dos cargadores, 51 dosis de polvo blanco con características de cocaina y 24 dosis de sustancia blanca granulada, características de la metanfetamina. También en este municipio, el personal militar efectuaba reconocimientos terrestres en las inmediaciones del poblado Matatán donde fue objeto de una agresión armada, la cual repelió, logrando la detención de dos civiles, quienes resultaron lesionados. Se aseguraron cinco armas largas, 45 cargadores, múltiples cartuchos y equipo táctico.

En Culiacán, personal militar en coordinación con el Grupo Interinstitucional rescataron a dos mujeres privadas de la libertad, una en el sector Barrancos y otra en ampliación El Barrio. También en la capital del estado se recuperó un vehículo sedán marca Toyota, línea Camry, color blanco, modelo 2019, con reporte de robo. En la ciudad de Guamúchil se localizó una mochila con 40 dosis de hierba verde y seca, características de la marihuana y 25 cigarros de esta misma sustancia.

Por otro lado, en Elota detuvieron a un civil a quien se le aseguraron dos armas largas, 21 cargadores, cartuchos, chaleco y dos placas balísticas. Así también en este mismo municipio se desmanteló un campamento en donde se aseguraron tres armas largas, cargadores, 779 cartuchos calibre 7.62 mm, 75 cartuchos calibre .50, un artefacto explosivo improvisado y un chaleco táctico. Cabe destacar que el artefacto explosivo improvisado fue neutralizado por personal especializado para el manejo de este tipo de objetos.

En Mazatlán se aseguraron seis motocicletas con reporte de robo y alteración en número de serie, y, en Escuinapa se destruyeron dos campamentos improvisados utilizados por la delincuencia donde se localizaron dos artefactos explosivos improvisados, 14 cargadores de diversos calibres y 408 cartuchos de diversos calibres. Cabe señalar que, en el lugar, personal especializado de la Secretaría de Marina neutralizó los artefactos explosivos improvisados e inhabilitó los lugares utilizados como campamentos.

En Concordia, el Grupo Interinstitucional aseguró material explosivo siendo un costal con un peso de 12 kilogramos de Mexamón D y 18.5 paquetes de explosivo Emulex 1; dicho material fue neutralizado por personal naval especializado y se puso en conocimiento a las autoridades federales.