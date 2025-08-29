Sinaloa alista jornada de vacunación contra el sarampión este fin de semana

Cuitláhuac González Galindo en conferencia de prensa

Este 30 de agosto se llevará a cabo una jornada de vacunación de reforzamiento contra el sarampión en la comunidad de Adolfo Ruiz Cortines, Guasave, con el propósito de proteger a la población de esta enfermendad, así lo informó el secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo en la conferencia de prensa de la vocería estatal.

Indicó que se implementará la misma estrategia que en la localidad de Juan José Ríos, donde un grupo intersectorial conformado por instituciones de salud acudieron para vacunar a la población.

“Para el día de mañana estaríamos realizando un operativo también fuerte y grande en la zona de Ruiz Cortines, en Guasave, donde ya también está organizada esta acción. Ahí vamos a acudir también a vacunar a la población. Va también de manera intersectorial. Estaremos recorriendo las calles porque es importante para nosotros que las zonas en las cuales consideramos que podría haber mayor riesgo de que tengamos más casos de Sarampión, es precisamente esas zonas donde tenemos jornales agrícolas que vienen, o trabajadoras que vienen de las zonas de Sonora y de Chihuahua principalmente”, expresó.

Asimismo, precisó que actualmente en la entidad se contabilizaron 13 casos de sarampión, los cuales han sido importados a Chihuahua y Sonora. No obstante, el mayo numero de casos registrados en el estado son en la comunidad de Juan José Ríos.

En esta nueva jornada se sumarán esfuerzos con el IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, el sector salud y las jurisdicciones sanitarias.