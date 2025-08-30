Entregan casi 95 mil paquetes escolares en Guanajuato

Programa “Lleva tus sueños contigo”

El Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Delegación Regional de Educación V, entregó 94 mil 980 paquetes de mochilas y útiles escolares a niñas, niños y adolescentes de nivel básico en los municipios de Celaya, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Tarimoro, Villagrán, Cortazar y Comonfort.

La entrega simbólica se llevó a cabo en la Escuela Primaria Enrique Colunga de Celaya, donde 600 estudiantes recibieron sus materiales como parte del programa “Lleva tus sueños contigo”, impulsado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, con el objetivo de garantizar que ningún estudiante se quede atrás.

Durante el evento se resaltó que este apoyo no es solo la entrega de mochilas y útiles, sino también una inversión en el futuro de la niñez guanajuatense y un alivio a la economía de miles de familias.

El delegado regional de Educación, Rito Vargas Varela, informó que, por instrucción directa de la Gobernadora, los paquetes fueron entregados antes del 1 de septiembre, asegurando que los estudiantes comenzaran el ciclo escolar con los recursos necesarios, sin gastos extras para sus familias.

Esta entrega fue parte de una jornada estatal que recorrió toda la región, con la intención de reafirmar el compromiso del Gobierno de Guanajuato con la equidad educativa, la permanencia escolar y la dignificación del aprendizaje.