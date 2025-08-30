Mazatlán fortalece lazos turísticos con Canadá

Titular de Sectur estatal, Mireya Sosa Osuna

Como parte de la gira de promoción en Toronto, La titular de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, firmó un convenio de colaboración con Sunwing Vacations, una de las touroperadoras más importantes de Canadá.

Sosa Osuna explicó que este acuerdo ayudará a fortalecer a Mazatlán como destino turístico, reforzar la conectividad aérea y abrir más oportunidades para que los turistas canadienses conozcan la cultura, la gastronomía y la hospitalidad de Sinaloa.

“Me da mucho gusto compartirles los resultados de la reunión que sostuvimos con Eric Rodríguez, vicepresidente ejecutivo de Sunwing Vacations. En este encuentro abordamos temas fundamentales para seguir fortaleciendo a Mazatlán como destino turístico”, comentó

En la reunión se habló de la importancia de consolidar vuelos hacia el puerto y del reto de posicionar la marca Mazatlán en el este de Canadá, una región con gran potencial para atraer viajeros. También se acordaron estrategias de promoción dirigidas al cliente final, para que la imagen del puerto llegue de manera más directa y cercana.

La funcionaria recalcó que este convenio es parte del compromiso del gobierno estatal por impulsar el turismo. Recordó que, por instrucción del gobernador Rubén Rocha Moya, el 3 por ciento del impuesto sobre hospedaje se destina a promoción turística, lo cual ha permitido seguir ampliando la presencia de Mazatlán en mercados internacionales.

“Todas estas razones nos llevan a avanzar en la firma de este convenio, que refuerza nuestro compromiso de seguir llevando a Mazatlán más lejos y generar beneficios para el sector turístico y para las familias sinaloenses”, puntualizó la secretaria de Turismo.