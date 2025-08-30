Sinaloa inicia Vacunación contra el sarampión en Guasave

Jornada de Vacunación contra el Sarampión en Sinaloa

Para proteger a la ciudadanía, este sábado se puso en marcha un operativo de vacunación contra el sarampión en la comunidad de Adolfo Ruiz Cortines, Guasave, como parte del plan de emergencia de respuesta rápida ante esta enfermedad.

El secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, agradeció el apoyo del grupo intersectorial integrado por el municipio de Guasave y las instituciones de salud que participan en la campaña, pues son quienes llevan la vacuna directamente a la gente.

El funcionario recordó que Sinaloa mantiene una cobertura de vacunación superior al 90%, pero pidió no confiarse:

“Tenemos que hacer que el 100% de las personas que viven o llegan a Sinaloa estén vacunadas. Por eso la acción en Juan José Ríos fue muy importante, porque fortalece el bienestar de todo el estado”, expresó.

Actualmente, en Sinaloa se han detectado 13 casos de sarampión, todos importados de Chihuahua y Sonora. La mayoría se concentra en la comunidad de Juan José Ríos, donde en temporada agrícola se recibe un alto flujo de jornaleros.

En esta jornada participan de manera conjunta el IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, sector salud estatal, jurisdicciones sanitarias, el Servicio Nacional de Salud Pública, Cruz Roja Mexicana y la presidencia municipal, con el objetivo de llegar al mayor número de personas.

Los brigadistas de salud recorrerán las colonias de la zona para aplicar la vacuna y se hizo un llamado a la población a protegerse contra el sarampión y evitar que esta enfermedad siga avanzando.