Tamaulipas se suma al arranque del Bachillerato Nacional

Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior

En una ceremonia realizada en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, se puso en marcha el primer ciclo escolar del Bachillerato Nacional, un nuevo modelo que busca transformar la educación media superior en México.

En el evento, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, participaron algunos representantes de instituciones educativas de todo el país, entre ellas el Instituto Politécnico Nacional, el Tecnológico Nacional de México y la Universidad Rosario Castellanos.

Por parte de Tamaulipas asistió Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior Estatal, en representación del secretario estatal de Educación, Miguel Ángel Valdez García. El funcionario señaló que este nuevo modelo unificará los distintos sistemas de bachillerato que existían de manera aislada, con la intención de garantizar mayor equidad, calidad y continuidad en los estudios.

Crespo Solís destacó que el Bachillerato Nacional busca fortalecer las oportunidades de aprendizaje y sentar las bases de una formación más inclusiva, lo que impactará de forma positiva en miles de jóvenes, además, recalcó que Tamaulipas será de las primeras entidades en implementarlo, con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya.

El mensaje de la presidenta Sheinbaum subrayó que este paso significa la consolidación de un sistema educativo nacional más justo y homogéneo, en beneficio de toda la juventud mexicana.